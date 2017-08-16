Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Irak'ta kafalar karışık! Flaş 'referandum' çıkışı

Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburi, Kuzey Irak’taki yerel Kürt yönetiminin 25 Eylül’de yapacağı bağımsızlık referandumunu değerlendirdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:12
Irak'ta kafalar karışık! Flaş 'referandum' çıkışı

Başbakan Haydar el-İbadi'nin karşı olduğu bağımsızlık referandum ile ilgili Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburi bir açıklama yaptı. Cuburi, Kuzey Irak'taki yerel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumunu değerlendirirken, "Kürdistan halkının talebine saygı duyarız, parlamento bu konuda tarafsız olacak" dedi.

Erbil merkezli, uydudan yayın yapan Rudaw TV'deki habere göre, Bağdat’ta temasları sürdüren Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Müzakere Heyeti, Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburi’yi ziyaret etti. Kürt bölgesinde 25 Eylül’de yapılacak referandum ve Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerinin ele alındığı toplantıda, Parlamento başkanı Cuburi'nin referandum konusunda parlamentonun tarafsız olması gerektiğini söyledi. Habere göre Kürt müzakere heyeti, Parlamento Başkanı Selim Cuburi'nin görüşmede, şunları söyledi: "Irak Parlamentosu’ndan, Kürdistan halkını referanduım kararına karşı hiç bir yasa, karar çıkmayacak veya bir adım atılmayacak. Ancak, bu konu Bağdat ile karşılıklı anlayış çerçevesinde görüşülmeli. Erbil ile Bağdat arasındaki diyalogun başarılı olması için çaba sarf edeceğiz. Eğer bu konuda olumlu katkıda bulunamazsak tarafsız olacağız."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:12
  1. ırak
  2. referandum
  3. selim cuburi
  4. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması!
    1. AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan..
    2. Teröristlerin 'havayolu' planı..
    3. Amerika konut başlangıçlarında..
    4. Klimalı seyahat zehirli hava solunumu..
    5. Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri..
    6. PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara..
    7. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    8. Tuzla'da herkes seyretti o koşup…..
    9. Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü
    10. İnternetten kartlı alışverişte onay..
    11. Afyonkarahisar'da genç öğretmenin..
    12. Bakan Sarıeroğlu açıkladı! Bunu..
    13. Emekli maaşlarının yatacağı tarih..
    14. Donald Trump'tan Amazon açıklaması
    15. Valenci'de cezaevine drone ile koli..
    16. Meral Akşener'in partisinde yer alacak..
    17. Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş..
    18. AK Partili yöneticiyi şehit etmişti!..
    19. İşte otomobil tarihinin en çok satan..
    20. Karamollaoğlu buyurdu! Böyle terör..
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...