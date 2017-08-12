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Irak'ta DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı: 4 ölü, 8 yaralı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Havice ilçesinden kaçmaya çalışırken, örgütün yola tuzakladığı mayınların patlaması sonucu 4 sivilin öldüğü, 8 sivilin yaralandığı belirtildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:02
Irak'ta DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı: 4 ölü, 8 yaralı

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Numan el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın elindeki Havice'den kaçmaya çalışan 4 sivil, Salahaddin vilayeti sınırında yer alan Hemrin Dağları bölgesinde tuzaklanan mayınlara basarak hayatını kaybetti." dedi.

Olayda 8 sivilin de yaralandığını kaydeden Cuburi, DEAŞ'ın söz konusu mayınları özellikle sivillerin kaçış güzergahlarına yerleştirdiğini aktardı.

Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasaba Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

DEAŞ, Havice'nin yanı sıra, Musul'un batısındaki Telafer ilçesi ile Salahaddin'e bağlı Şargat ilçesinin bir kısmını ve ülkenin batısındaki Enbar vilayetinin Kaim ilçesini elinde tutuyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:02
  1. deaş
  2. Havice ilçesi
  3. Irak
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