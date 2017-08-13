Irak'ta DAEŞ 4 polisi öldürdü
Irak'ın Diyala ilinde terör örgütü DAEŞ'in düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.13 Ağustos 2017 Pazar 11:05
Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine, DAEŞ militanlarının Diyala'nın En-Neda nahiyesi yakınlarında petrol tesislerini korumakla görevli polis aracına silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.
Olayda 4 polisin öldüğünü ifade eden Şemri, teröristlerin kaçtığını aktardı.
Terör örgütü, Diyala'da son zamanlarda petrol tesislerinin olduğu bölgelerdeki emniyet güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.