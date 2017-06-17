Irak'ta camiye saldırı
Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir camiye atılan el bombası sonucu 3 kişi yaralandı.17 Haziran 2017 Cumartesi 10:25
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye kentindeki bir camiye teravih namazı sırasında kimliği belirsiz kişilerce atılan el bombası sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırının yapıldığı Beheşt Camisi Sorumlusu Reza Abdullah, "Teravih namazında, kimliği belirsiz kişilerce cami havlusuna el bombası atılması sonucu 3 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Abdullah, yaralıların ivedi bir şekilde hastaneye kaldırıldığını belirtirken, saldırganların yakalanması için de güvenlik güçlerinin olay bölgesinde inceleme başlattığını söyledi.