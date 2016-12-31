Irak'ta bombalı saldırılar: 7 ölü, 28 yaralı

Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bir dizi bombalı saldırıda biri asker 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak polis teşkilatında görevli Albay Hamid el-Mümin, "Bağdat'ın güneyindeki Dura bölgesinde yola yerleştirilen bombanın askeri devriye aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 1 asker öldü, 2 asker yaralandı." bilgisini verdi.
Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiyye kazasında halk pazarı yakınında meydana gelen patlamada 3 sivilin öldüğünü, 11 sivilin yaralandığını belirten Mümin, yine başkentin kuzeybatısındaki El-Hurriyye bölgesinde bir dükkanın önünde meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını ve Bağdat'ın batısındaki El-Amiriyye bölgesindeki patlamada ise 1 kişinin öldüğünü 9 kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.