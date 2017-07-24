Irak'ta bombalı saldırı: 3 polis öldü 2 yaralı
Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Felluce kentinde, kontrol noktasını hedef alan intihar saldırısında 3 polisin öldüğü, 2'sinin yaralandığı bildirildi.24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:54
Emniyet teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Dıleymi, Felluce kentinin batı girişindeki El-Halabise kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade ederek, patlama sırasında görevli polislerden 3'ünün yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını belirtti.
Dıleymi, emniyet güçlerinin olası intihar saldırısına karşı bölgede üst düzey güvenlik önlemleri aldığını da aktardı.
Olayın sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.