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Irak'ta bir asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda kendi tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir askerimizin şehit olduğu bildirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 22:53
Irak'ta bir asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 22:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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