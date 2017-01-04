Irak'ta askeri helikopter düştü

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada"Irak ordusuna bağlı bir helikopter, teknik arıza nedeniyle Beyci'de düştü." denildi.

Irak'ta askeri helikopter düştü
Eklenme: 04 Ocak 2017, 12:02
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Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı bir helikopter, teknik arıza nedeniyle Beyci'de düştü." denildi.

 
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