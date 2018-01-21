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Irak'ta Alman kadına idam cezası

Arap kökenli bir Alman kadın, terör örgütü DAEŞ’e katıldığı gerekçesiyle Irak’ta idam cezası aldı.

21 Ocak 2018 Pazar 13:56
Irak'ta Alman kadına idam cezası

Reuters haber ajansına konuşan bir Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi Sözcüsü, Arap kökenli bir Alman kadına idam cezası verildiğini duyurdu.

Adı açıklanmayan kadının geçen seneki Musul operasyonu sırasında yakalandığı ve terör örgütü DAEŞ’e katıldığı gerekçesiyle ceza aldığı belirtildi.

İlk kez Irak’ta yabancı bir kadına DAEŞ’e katıldığı için idam cezası verilirken, kadının davayı temyize götürme hakkı bulunuyor.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 13:56
  1. ırak
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