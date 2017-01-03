Irak'ta alime suikast girişimi

Bağdat'ta Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Mehdi Sumaydai'ye suikast girişiminde bulunuldu.

Irak'ta alime suikast girişimi
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:41
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Mehdi Sumaydai'nin, düzenlenen bombalı saldırıdan yaralanmadan kurtuldu.

Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Mehdi Sumaydai'nin sözcüsü Zeyd Halbusi, Bağdat'ın batısında Yarmuk semtindeki Um el-Tubul Camisi yakınında, Sumaydai'nin konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi.

Halbusi, Bağdat'taki önemli Sünni camilerinden Um el-Tubul Camisine gitmek isteyen Sumaydai'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise söz konusu saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

 
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