Irak'ta 2 kritik bölgeye hava harekatı!

TSK'dan yapılan açıklamada, "06 Temmuz 2017 tarihinde öğle saatlerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Sinath/Haftanin bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; teröristlerce kullanılan bir korugan, üç silah mevzii ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen dört bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denildi