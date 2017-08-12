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Irak'ta 11 kişiye idam cezası!

Irak'ta terör suçundan yargılanan 11 kişiye idam, 15 kişiye ise müebbet hapis cezası verildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:46
Irak'ta 11 kişiye idam cezası!

Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada,  "Bağdat'ta 5 kişiyi kaçıran 7 fidyeci yakalanıp, dosyaları yetkili mahkemeye sevk  edildi." ifadesi kullanıldı.

Komutanlık tarafından daha önce yakalanan toplam 37 kişinin Irak Ceza  Mahkemesi'ne sevk edildiğine yer verilen açıklamada, "Mahkemeye çıkarılan ve  terör suçundan tutuklanan 11'inin idamına, 15'inin müebbet hapsine hükmedildi,  diğer 11'inin yargılanması ise devam ediyor." denildi.

Söz konusu açıklamada haklarında idam ve müebbet hapis cezası  verilenlerin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.

Bunun yanında Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Said  Maın, düzenlediği basın toplantısında, Bağdat'ın kuzeyindeki 1'inci Um Necim  Bölgesi'nde aralarında bir intihar eylemcisinin de olduğu toplamda 5 teröristin  öldürüldüğünü söyledi.

Maın, Bağdat'ın çevre bölgelerinde düzenlenen baskınlar sonucu terör  suçundan haklarında yakalama emri çıkarılan 34 kişinin tutuklandığını sözlerine  ekledi.
 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:46
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