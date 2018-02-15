Iraklılar konferansa damga vuran Türkiye'ye minnettar!

Irak meclisindeki Şii Ulusal Koalisyonu milletvekili Ali Bedri, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuveyt'te düzenlenen Irak'ın yeniden imarı konulu konferansta en büyük desteği Türkiye'nin verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin desteğinin Irak'ın bütünlüğü ile ilgili olduğunu söyleyen Bedri, "Amaç, sosyal yapısı parçalanmak istenen çetin bir savaştan çıkan Irak'ı desteklemek." dedi.

Terörün Irak'tan sonra Türkiye'yi hedef almak istediğine dikkati çeken Bedri, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Kuveyt'teki konferansta büyük rolü vardı güçlü bir iz bıraktı. Türkiye ve Irak arasında tüm alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesini istiyoruz. Türkiye'nin Irak'a bu desteği, iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik ve diğer tüm alanlardaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirecek. Türkiye'nin konferanstaki adımı başarılıydı."

Iraklı milletvekili Abdulhadi Sadavi de "Kuveyt'teki konferansta Türkiye'nin Irak'a sunduğu destek memnuniyet verici ve bu komşuluk ilişkisine dayanıyor." ifadesini kullandı.

Sadavi, imarın Irak'ın tüm alanlarını kapsaması gerektiğini söyleyerek, katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Sadikun Grubu milletvekili Hasan Salim de Türkiye'nin sunduğu 5 milyar dolar kredi desteğinin Irak halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Kuveyt'te dün düzenlenen konferansa Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekonomi Bakanlığından yetkililer ve özel sektör temsilcileri iştirak etti.

Çavuşoğlu, konferansta Türkiye'nin Irak'ın yeniden imarı için 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıklamıştı.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetmişti:

"Biz Irak'a 2004'ten bu yana 500 milyon dolar civarında insani ve kalkınma yardımı yaptık. Yani yarım milyar dolar civarında. Ayrıca TİKA'mızın gerçekleştirdiği projeler var. Firmalarımızın üstlendiği proje miktarı ve tamamladığı projelerin değeri ise 25 milyar dolar civarında. Bundan sonraki süreçte özellikle firmalarımızın üstleneceği yatırımlar için 5 milyar dolar, bunun içinde tabii oraya gidecek ihracat da var, 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma yardımları için ve bu insani ve kalkınma yardımı içeren projeler için bir hibe, yani kredi taahhüdünde bulunduk."