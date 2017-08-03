Iraklı ve Suriyeli mültecilere yardım eli

İç savaştan dolayı göç etmek zorunda kalan sivil halka içerisinde gıda, temizlik, bisküvi, çocuk maması bulunan insani yardım kolileri ve battaniye İHH ekipleri tarafından dağıtıldı.

Kilis basın birimi sorumlusu Yakup Alaca yapılan yardımlar hakkında şu ifadeleri kullandı. “İHH olarak yaklaşık 30 saat süren uzun yolculuktan sonra mazlum halkın bulunduğu Derecik bölgesine ulaştık. Buradaki insanların durumu bize ulaşınca yardım için anında Kilis’ten yola koyulduk.Musul dan Türkmenler, Irak Selahaddin bölgesinden Kürtler ve Suriye Rakka, Hamadanibölgesinden Araplardan oluşan yaklaşık 400 den fazla çocuk, çoğunluğu dul kadın ve yetimden oluşan 1200 kişiburaya gelerek yaşam mücadelesi veriyorlar“dedi.

Rakka’dan 4 yıl önce Irak’a hicret eden Hasan Cuma Muhammed, “Dört ay önce Türkiye’ye geldik. 15 gün önce kızım doğdu. Burada güneşin altında yaşam mücadelesi veriyoruz. Tek isteğim Batman, Diyarbakır ve Siverek’te bulunan akrabalarımın yanına gitmek. Rızkımızı veren Allah’a sonsuz şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

Kilis’ten Şemdinli bölgesine giden İHH ekibi, 250 koli hijyen paketi, 250 koli gıda kolisi, 175 paket çocuk bezi, 320 adet battaniye, 15 koli tahin pekmez, 66 koli pirinç unu 12 koli krem çikolata, 10 koli helva paketinden oluşan çeşitli insani yardım malzemelerini sivil halka ulaştırdı. Ayrıca günlük 1000 adet ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Alaca sözlerine şu şekilde sürdürdü, “Hayırseverlerimizin yardımlarını yerine ulaştırdık. Burdan tüm hayırsever halkımızdan Allah razı olsun. Ayrıca bu yılki Kurban organizasyonunu “25 yıldır ümmete kurban” sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 106 ülke ve bölgede gerçekleştirerek 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Hayırsever halkımız İHH merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da vakfından detaylı bilgi alarak yapabilirler” dedi.