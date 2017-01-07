Iraklı Türkmenler Türkiye'den konsolosluk istiyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yaptığı ziyareti değerlendiren Mehdi, Türkiye ve Irak arasında sorun yaratmak için arkalarına büyük devletleri alan bazı terör örgütlerinin istediklerini elde edemediğini aktararak "İki ülke ilişkileri, halk ve devlet bazında o kadar derindir ki bunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.'' dedi.



Türkiye'nin özellikle 2003'ten bu yana Irak'a yardım ve destekte bulunan en önemli ülke olduğunu belirten Mehdi, şöyle devam etti:

"Türkiye tüm güvenlik sorunlarına rağmen Basra, Bağdat, Nasıriye ve en önemlisi Erbil'de dev proje ve yatırımlara imza atmıştır. Ne yazık ki Kerkük bu yatırımlardan mahrum kalmıştır. Biz Kerkük'te bir Türk Başkonsolosluğu açılmasını talep ediyoruz. Bu başkonsolosluk Kerkük'ün yanında Salahattin ve Diyala kentlerinin kalkınmasına da büyük katkıda bulunacaktır.''

Mehdi, Kerkük'te Türk konsolosluğunun açılmasının turizme de katkı sağlayacağına işaret etti.



DEAŞ sonrası Türkiye'nin yatırımları çok önemli



DEAŞ sonrası Türkiye'nin yatırımlarına büyük ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Mehdi, şunları söyledi: