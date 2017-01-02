Irakla yeni dönem... Yıldırım oraya gidiyor

Başbakan Yardımcısı Numan kurtulmuş, Irak'la yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

Irakla yeni dönem... Yıldırım oraya gidiyor
Eklenme: 02 Ocak 2017, 20:23
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Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Irak ile yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

Kurtulmuş, 'Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkiye çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir'' ifadelerini kullandı.

TARİH BELLİ OLDU

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'a ziyarette bulunacak. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, 5-6 Ocak tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret edecek.

 

 
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