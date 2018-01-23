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Irak'ın kuzeyine terör operasyonu! Hepsi öldürüldü

Zap bölgesine, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

23 Ocak 2018 Salı 08:44
Irak'ın kuzeyine terör operasyonu! Hepsi öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

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Harekatta teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 08:44
  1. kuzey ırak
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