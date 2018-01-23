Irak'ın kuzeyine operasyon! Hepsi öldürüldü
Zap bölgesine, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.23 Ocak 2018 Salı 08:44
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.
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Harekatta teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.
Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.