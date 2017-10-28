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Irak’ın kuzeyinde her şeyi kaybediyor… Barzani tepetaklak

Silahların 24 saat sustuğu Irak'ta, peşmerge güçleri Musul'un kuzeyindeki köylerden ayrılıyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:38
Irak’ın kuzeyinde her şeyi kaybediyor… Barzani tepetaklak

Irak'ta ilan edilen 24 saatlik ateşkesin ardından peşmerge güçleri tartışmalı bölgelerden çekiliyor. Yerel kaynaklar, peşmegenin Musul'un kuzeyindeki Teskopa'dan çekildiğini bildiriyor. Söz konusu kasabanın hemen yakınında yer alan Hristiyan köyleri Teleskuf ve Alkuş da Bağdat yönetiminin kontrolüne geçecek.

Ateşkesin ilan edilmesiyle Suriye sınırındaki Rabia'da toplantı yapan komutanların fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. Masanın bir tarafından Irak Ordu komutanları oturuyor, diğer tarafta ise peşmerge komutanları var.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, dün akşam saatlerinde ordu birliklerine 24 saat boyunca operasyonları durdurma emri vermişti. İbadi'nin açıklamasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki sınır kapılarının Bağdat'a geçeceği de yer almıştı.

Bağdat yönetiminin resti ve Türkiye başta bölge ülkelerinin uyarılarına kulak tıkayan Mesut Barzani, 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gitmişti.

Referandumun ardından Irak ordusu peşmergeye tartışmalı bölgelerden çekilmesi için süre vermiş ve 16 Ekim'de ordu birlikleri harekete geçmişti. Kerkük başta Sincar, Tuzhurmatu ve Hanekin gibi yerleri 24 saat içinde yitiren Barzani, zor durumda kalınca referandumun dondurulmasını teklif etmiş ancak bu öneri Bağdat tarafından reddedilmişti.

Kürt bölgesindeki muhalif hareketler, Barzani'nin istifasını istiyor. Goran Hareketi ve diğer muhalif partilerin istifa baskısı yanında Barzani Talabanilerin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile de kavgalı. Taraflar, hezimet için birbirlerini suçluyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:38
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