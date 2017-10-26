Irak’ın bütünlüğü konusunda mutabakat

HABER MERKEZİ - Görüşme iki saat on beş dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı İbadi, toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Sözlerine, İbadi ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, başlayan Erdoğan, “Bölgemizdeki hassasiyetler hepinizin, hepimizin malumudur. Heyetler arası görüşmelerimizi etraflıca ele aldık. Gerek siyasi, gerek askeri noktada ekonomik, ticari, kültürel noktada bundan sonraki süreçte ne gibi adımlar atabiliriz bunları değerlendirdik” diye konuştu.

“IRAK’IN TORAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ”

Başından itibaren Irak’ta toprak bütünlüğünden yana olduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Bundan sonra da aynı şekilde ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil ki arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca da bazı yaptırım kararlarını almak durumunda kaldık. Türkiye-İran-Irak olarak yapmış olduğumuz görüşmelerle attığımız adımlarla şu anda olumlu bir noktaya geliyoruz, geldiğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 9 milyar dolar olduğunu belirterek, bu durumun çok daha iyi noktalara taşınması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki çok büyük darbeler yedi Irak. Özellikle Musul’un geldiği konum ortada. Yani Kerkük, Telafer öyle. Aynı şeyler Anbar’da da yaşandı. Neredeyse Bağdat’a kadar DEAŞ denilen terör örgütü tüm buraları yıkarak gitti” şeklinde konuştu. Irak’taki bütün bu yıkımların yaşandığı bölgenin yeniden ayağa kalkması temennisinde bulunan Erdoğan, “Bizler de ellerimizden gelen desteği inşaallah vereceğiz. Bölgenin barışı ve huzuru için de atılması gereken adımları atacağız” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol boru hattının da çalıştırılması noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi

Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise, Türkiye ile işbirliğine önem verdiklerini belirterek, “Bazıları bu referandumla toprağımızı parçalamak istedi. Biz tüm Irak vatandaşlarını korumakla yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbadi ile görüşmesinin ardından, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'i Külliye’nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Mirziyoyev'in, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.