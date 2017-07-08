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Erdoğan, Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye böyle cevap verdi

G-20 zirvesi sonrası soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Iraklı gazetecinin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Irak'tan ayrılmak için yapacağı referandumu neden desteklemediğini sorması üzerine; "Anlıyorum ki sen Irak'ın bölünmesini istiyorsun. Biz Irak'ın bölünmesine müsaade etmeyiz. Eğer Irak'ta bölünme başlarsa Türkmenler bir taraftan başlar, Araplar bir taraftan başlar. Eğer Irak bütünlüğünü korursa güçlü olur. Biz Irak'ın paramparça olmasını istemiyoruz" diye konuştu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:09
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:09
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  2. cumhurbaşkanı erdoğan yemin töreni
  3. G-20 zirvesi
  4. basın toplantısı
  5. Irak'ın bölünmesi
  6. gazeteciye cevap
  7. IKBY
  8. bağımsızlık referandumu
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