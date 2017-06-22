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Irak'ı uyardı: O örgüte dokunmayın

İran'ın dini lideri Hamaney'in Irak Başbakanı Abadi'yi uyardığı ifade edildi.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:09
Irak'ı uyardı: O örgüte dokunmayın

İran’a gerçekleştirdiği ziyarette İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelen Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin, Haşdi Şabi'yi gözardı ettiği ve zayıflattığı gerekçesiyle Hamaney tarafından uyarıldığı bildirildi.

Reuters’in geçtiği habere göre İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak Başbakanı Haydar El Abadi’yi uyararak ülkedeki Şii milis gruplardan oluşturulan Haşdi Şabi’nin zayıflatılmamasını söyledi.

Hamaney, Haşdi Şabi’nin Sünni gruplara karşı savaşın ana unsuru olduğunu belirterek Haşdi Şabi’nin zayıflamasının Bağdat’ın istikrarını tehlikeye atabileceğini belirtti.

Hamaney’in, Abadi’ye ABD’ye de güvenilmemesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:09
  1. abd
  2. Haşdi Şabi
  3. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
  • iranseytancumhuriyeti.iranseytancumhuriyeti.2 sa önce
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