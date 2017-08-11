Irak-Türkiye geçişlerinde dünya standartlarında vize güvenliği geliyor

Irak’tan Türkiye’ye geçişler sırasında elektronik olarak verilen C-1 vizesinin, yerini dünya standartlarında üst seviye güvenlik sağlayan ‘Etiket Vize’ye bırakacağı bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın teşviki ile Gateway Management firması tarafından Irak’ın Bağdat, Duhok, Süleymaniye ve Erbil şehirlerinde kurulan resmi vize başvuru merkezleri hizmete girdi. Türkiye’de de 26 ayrı ülkenin vize işlemlerini yabancı partneri VFS Global ile üstlenen Gateway Management, Irak için en yüksek seviyede filtreleme yapabilecek alt yapısı ve teknolojisi dünya standartlarının üstünde olan resmi vize başvuru merkezlerini faaliyete geçirdi.

Bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye, Irak’taki vize yatırımları sayesinde sınır geçişlerini en üst güvenlik seviyesine ulaştırıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın talimatı ve teşviki ile Gateway Management tarafından Irak’ın Bağdat, Duhok, Erbil ve Süleymaniye şehirlerine 4 milyon 500 bin dolarlık bir yatırımla kurulan resmi vize başvuru merkezleri, dünya standartlarının üstünde hizmet vermeye başladı. 191 kişinin istihdam edildiği vize merkezleri, son derece sağlıksız olduğu tüm otoriteler tarafından kabul edilen ‘C-1 Vize Sistemi’nin kaldırılabilmesi için gerekli tüm altyapıyı sunuyor.

Duhok’ta bulunan vize merkezinin açılışı için önceki gün bir tören düzenlendi. Açılışa, Türkiye Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Duhok Valisi Farhad Atrushi, Kuzey Irak Türkiye Masası Direktörü Dr. Abdulselam Reşit İsmail, Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak, çok sayıda bölge milletvekili ve üst seviyede yetkililer katıldı.

Törende bir konuşma yapan Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak, 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de 26 ülkenin vize başvuruları için hizmet verdiklerini belirterek, Irak’ta da olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Çakmak, “Burada, Avrupa’ya verdiğimiz vize hizmetlerinin daha üstünde servis vermeye başladık. 2016 yılında bizi bu konuda görevlendiren Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na şükranlarımı iletiyorum. Ayrıca, desteklerinden dolayı değerli başkonsolosumuza, Iraklı yetkililere ve neye ihtiyacımız olursa arkamızda olacaklarını belirten yerel otoriteye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Yılda 800 bin vize verecek”

Irak’ta dünya standartlarının üzerinde vize kabul merkezleri kurduklarını belirten Çakmak şöyle devam etti: “Erbil’de başlatmış olduğumuz vize başvuru merkezi çalışmalarını Süleymaniye, Bağdat ve Duhok’a taşıdık. Toplam 4 bin 700 metrekarelik kapalı alan yarattık.Irak halkı için günde 4 bin vize verebilme kapasitemiz var. Yılda 800 bin etiket vize verebilecek durumdayız. Bu merkez Türkiye’ye en yakın nokta olan Duhok için çok önemli.Bizleri bu bölgelerde teşvik eden en büyük unsur da, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği, ‘En zor coğrafyalarda bile biz Türk milleti olarak, ecdadımıza yakışır bir gururla her şeyi başarmak zorundayız ve başaracağız’ sözleri olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu bölgeye ve halkına büyük önem gösteriyor. Dolayısıyla vize merkezlerinin açılmasının ilişkilerde çok büyük rolü olacağı ortada”.

Türkiye’nin güvenliği

Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam da yaptığı konuşmada, Irak’tan gelen yoğun vize taleplerine yetişmekte zorlandıklarını, bu dört vize kabul merkezinin hizmete girmesiyle Irak vatandaşlarına çok daha modern ve sağlıklı vize verilebildiğini söyledi. Vizelere son onayın kendileri tarafından verildiğini belirten Başkonsolos İnam, “Türkiye’nin güvenliği ve Iraklılar’ın sağlıklı hizmet alabilmesi için bu merkezler büyük önem arz ediyor” dedi.

“Halkımız itibar etsin”

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Duhok Valisi Farhad Atrushi ise konuşmasında, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Duhok’ta da konsolosluk açılmasını beklediklerini söyledi. Vali Atrushi, “Açılan vize merkezi Duhok halkı tarafından sevinçle karşılandı. Halkımız bu resmi vize başvuru merkezine itibar etsin” dedi. Konuşmaların ardından Duhok Vize Başvuru Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. Konuklar vize merkezini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerekli alt yapı kuruldu

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak, etiket vize uygulamasının önemine dikkat çekti. Çakmak şunları kaydetti: “Etiket vize uygulaması hem Türk hem de Iraklı yetkililer tarafından en güvenli uygulama olarak kabul görüyor. C-1 vizelerinin kaldırılacak olması, Türkiye’nin sınır güvenliği, belge güvenliği ve ulusal güvenliği için çok önemli. Çünkü, geçici bir sistem olarak öngörülen C-1 vizeleri hiçbir batılı devlet tarafından kullanılmıyor. Zira çok düzenli ve yüksek hassasiyette yürütülecek vize merkezleri ile çelişiyor. Dışişleri Bakanlığımız tarafından geçici olarak başlatılan bu uygulamanın bir an evvel durdurulmasını bekliyoruz. Mevcut C-1 sistemisuistimale açık. Bu sitemdeki güvenlik risklerinin ne kadar büyük olduğu ortada. Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden geçen göç harekatıazalmış olsa da durmayacak. En önemli sorun da Türkiye’nin güvenliği. Yüksek kontrollü vizeler, Türkiye’ye olan güveni arttırır, turisti ve yatırımcıyı teşvik eder. Vize kabul merkezlerimizde, her zaman en doğru, en hızlı ve en güvenli çözümü sunuyoruz. C-1’in kaldırılabilmesi için gerekli alt yapı kuruldu”.

Duhok valisinin de belirttiği gibi, vize başvuru merkezlerinin büyük memnuniyetle karşılandığını ve bölge halkının bu merkezlere itibar etmeye başladığını belirten Halis Ali Çakmak, “Etiket vize servislerien sağlıklı yöntem olarak kabul görmeye başladı. C-1 vizelerinin bir an evvel durdurulması Türkiye güvenliği için çok önemli. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın bu merkezlerden sonra, sonlandırılmasını ön gördüğü, ulusal güvenliğimize de risk oluşturan C-1 vize türünün kaldırılmasını beklemekteyiz” şeklinde konuştu.