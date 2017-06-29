Irak televizyonu, DEAŞ'ın çöktüğünü duyurdu
Irak devlet televizyonu, terör örgütü DEAŞ'ın çöktüğünü bildirdi.29 Haziran 2017 Perşembe 14:49
Irak devlet televizyonu, terör örgütü DEAŞ'ın çöktüğünü bildirdi.
Irak devlet televizyonundan verilen haberde, "Irak'ta hurafe (yalan, hayal) devleti çöktü." denildi.
Irak güçlerinin Musul'da 2014 yılında DEAŞ ele başı Ebubekir Bağdadi'nin hilafeti ilan ettiği Büyük Nuri Camisi'ne girdiği duyurulmuştu.
Terör örgütü DEAŞ, 21 Haziran'da Büyük Nuri Camii ve minaresini patlatarak havaya uçurmuştu.
Kaynak: AA