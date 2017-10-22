Irak-Suriye hattına 3’lü Türk koridoru

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak, üs bölgelerini garantiye almak için Irak-Suriye sınır hattında terör örgütlerine her an askeri müdahale başlatabilecek 3 koridor oluşturdu. Olası bir tehdit sonrası alınacak müdahale kararı için askeri planlar hazır. Gerektiğinde anında müdahale edecek birliklerin görev dağılımı yapıldı. Hatay-Reyhanlı'daki 'İdlib-Afrin koridoru' terör örgütünün tehdidine karşı aktif hale getirildi ve harekât başladı. Hakkari Şemdinli'deki 'Kandil koridoru'nda, Hakkari Derecik'teki, 'Kerkük koridoru'nda ise görev gücü elleri tetikte bekliyor.

KORİDOR GENİŞLİYOR

Hatay-Reyhanlı üzerinden oluşturulan İdlib-Afrin koridoru Pentagon destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kılıfı altında bölgede varlığını koruyan YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunun boğazını kesmek için başlatılan harekat ile aktif hale getirildi. TSK destekli ÖSO bu koridordan İdlib'e girerek Dar Ta İzza bölgesine kadar koridoru genişletti. Terör koridorunun kesilmesi açısından hayati önem taşıyan Afrin bu koridor sayesinde güneyden kuşatılırken, İdlib'in iç kesimindeki terör unsurlarına karşı yürütülecek temizleme operasyonunda yerini sağlamlaştırdı.