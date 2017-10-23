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Irak sınırında saldırı: 1 asker şehit

Irak sınırı yakınında PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu 1 asker şehit düştü.

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:10
Irak sınırında saldırı: 1 asker şehit

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, bugün Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 asker şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 17:10
  1. Çukurca
  2. şehit
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