Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü, görevinden alındı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Savunma Bakanı İrfan Hayali, daha önce Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı diye açıklama yapan Hadiri'yi görevden aldı." ifadelerine yer verildi.

Irak'taki yerel medyaya konuşan Hadiri, Telafer kentine hava saldırısının başladığını ve daha sonra kara operasyonunun da yapılacağını duyurmuştu.