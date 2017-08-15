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Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü, görevinden alındı

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Hadiri'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Telafer'i kurtarma operasyonu başladı şeklinde açıklama yapmasından dolayı görevinden alındığı belirtildi.

15 Ağustos 2017 Salı 23:33
Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü, görevinden alındı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Savunma Bakanı İrfan Hayali, daha önce Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı diye açıklama yapan Hadiri'yi görevden aldı." ifadelerine yer verildi.

Irak'taki yerel medyaya konuşan Hadiri, Telafer kentine hava saldırısının başladığını ve daha sonra kara operasyonunun da yapılacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 23:33
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