Irak, Ürdün'den Saddam Hüseyin'in kızını istiyor

Irak Hükümeti'nin Ürdün Hükümeti'ne tebligat göndererek Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin'in iadesini talep ettiği öğrenildi.



Konuyla ilgili yetkili bir kaynağın Re'y'ul Yevm'e verdiği bilgiye göre, daha önceki yıllarda da sıkça gündeme getirilen bu talep bir kere daha tekrarlandı.



Ürdün'ün bu talepleri yok saydığını belirten kaynak, " Bunun sebebi; Raghad Ürdün Hükümeti'nin ve kraliyetinin misafiri olarak ülkede ikamet ediyor. Yine, ne Irak'ın ne de başka bir ülkenin siyasi işlerine karışmıyor" dedi.



Irak Hükümeti daha önce, aranan 60 ismi ilan etmişti. Listenin 28'ini IŞİD, 12'sini El Kaide, 20'sini ise Baas mensupları oluşturuyordu. Raghad'ın da Baas mensubiyeti dolayısıyla bu listede olduğu biliniyor.