'Irak, PKK'nın maaşını kesecek...'

Abdülkadir Selvi, Binali Yıldırım'ın Irak gezisine katılan bakanlarla konuştu.

Konuşmaları ve izlenimlerini köşesinden aktaran Selvi, "Bağdat ve Erbil'deki temasların en önemli ayaklarından birini PKK'nın ‘İkinci Kandil' yapmaya çalıştığı Sincar oluşturmuş" diye yazdı.

"Sincar'la ilgili üç seçenek söyledik" diyen Selvi, bu seçenekleri şöyle sıraladı:



1- Siz operasyon yapın.

2- Ortak operasyon yapalım.

3- Bunlar olmazsa biz yapalım.



Selvi şöyle devam etti:



IRAK'TAN EZİDİ'YE 450 PKK'LIYA 810 DOLAR MAAŞ



Türkiye bu teklifin cevabını bekliyor. İçinde bulunduğu koşullar nedeniyle Irak yönetiminin Sincar'a operasyon yapması beklenmiyor. Irak yönetimi, PKK'nın Şengal Direniş Birlikleri adı altında eğitim verdiği 2600 Ezidi'ye her ay 450 dolar, 311 PKK'lıya ise 810 dolar ödüyor. İlk adım bu paranın kesilmesi olabilir.

Türkiye, Sincar konusunda kararlı. Eğer çekilmezse, Irak yönetimiyle mutabık kalınarak nisan-mayıs ayında Sincar'da PKK'ya yönelik büyük bir operasyon gelebilir.