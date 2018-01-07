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Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!

Irak parlamentosu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını kınayan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

07 Ocak 2018 Pazar 21:04
Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!

Irak parlamentosunun, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararını kınayan tasarıyı oy çokluğuyla kabul ettiği bildirildi.

Parlamentoda en fazla sandalyeye sahip Ulusal Koalisyon milletvekili Ali es-Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyondaki Muvatın Grubu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını kınayan bir tasarıyı oylanması için meclise sunduğunu ifade etti.

Söz konusu tasarının, oy çokluğuyla kabul edildiğini kaydeden Safi, "Milletvekilleri, ABD'nin kararını, tüm dinlere yönelik bir kışkırtma olduğu, uluslararası güvenlik ve barış için bir tehdit oluşturduğu şeklinde değerlendirdi." dedi.

KUDÜS, FİLİSTİN DEVLETİNİN EBEDİ BAŞKENTİDİR

Safi, Iraklı milletvekillerinin, bu oylamayla, Kudüs'ün Filistin devletinin ebedi başkenti olduğuna işaret ettiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Parlamentonun bu kararı, Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olması hasebiyle mahremiyetine saygı duyulması için Irak hükümetine, BM'de gerekli tüm diplomatik çabaların sarf edilmesi, bu çerçevede gerekli kararların alınması çağrısında bulunuyor."

ABD'NİN SKANDAL KARARI

Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 21:04
  1. Irak parlamentosu
  2. ABD
  3. Trump
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