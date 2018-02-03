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Irak ordusundan, Suudi Arabistan sınırında kapsamlı IŞİD operasyonu

Irak ordusunun ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle Suudi Arabistan sınırında IŞİD'e karşı operasyon başlattığı belirtildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:49
Irak ordusundan, Suudi Arabistan sınırında kapsamlı IŞİD operasyonu

Irak'ta yayın yapan El Sumariya televizyonuna konuşan Iraklı general Mahmud el Felyahi, Suudi Arabistan sınırındaki Anbar Çölü'nü IŞİD militanlarından temizlemek için operasyon başlattıklarını söyledi.

 Felyahi, "Ordu birlikleri, polis, milisler (Sünniler) ile sınır güvenlik birimleri, Irak Silahlı Kuvvetleri'nin ve ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle Anbar Çölü'nün Suudi Arabistan sınırındaki kesimlerini IŞİD militanlarından temizlemek için kapsamlı bir operasyon başlattı" dedi.

Felyahi, operasyonun amacının çölde kalmaya devam eden teröristleri yok etmek olduğunun altını çizdi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:49
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