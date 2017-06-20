Irak ordusuna bombalı saldırı!
Terör örgütü DEAŞ Tenef bölgesinde bulunan Irak askerlerine bombalı saldırı düzenledi.20 Haziran 2017 Salı 20:16
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ, Musul operasyonunun misillemelerini Irak'ın her yanında bombalı saldırılarını sürdürüyor.
DEAŞ sınır bölgesinde bulunan Tenef ilçesinde bulunan Camuna kasabasında konuşlu ırak ordu güçlerine bombalı araç saldırısı düzenledi.
Saldırıda 17 Irak askeri hayatını kaybetti, 30 zırhlı araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr