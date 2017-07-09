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Irak Ordusu Dicle'ye ulaştı!

Irak Devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre Musul'un Eski Şehir bölgesinde DEAŞ'la savaşan Irak kuvvetlerinin Dicle nehrine geldiğini söyledi.

09 Temmuz 2017 Pazar 13:22
Irak Ordusu Dicle'ye ulaştı!

Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un tamamının kurtarılmasının yakın olduğu ifade ediliyor.

Irakordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:22
  1. ırak
  2. ordusu
  3. Dicle Nehri
  • HacıHacı29 dk önce
    Hani bir kaç saat kalmıştı?
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