Irak ordusu duyurdu: Operasyon başladı
Irak ordusu, Kerkük'teki petrol bölgesi yakınlarında bulunan dağlık alanlarda güvenliği sağlamak için operasyona başladığını açıkladı.07 Şubat 2018 Çarşamba 11:46
İran sınırı yakınlarındaki bölgenin Irak petrolünün sevkiyatı üzerinde olduğu bilinirken, ordunun bu bölgede kontrolü sağlamayı hedeflediği aktarıldı.
Irak ordusu, Aralık 2017'de Kerkük'teki ham petrolün İran'daki Kermanşah rafinerisine kamyonlarla sevk edilmesinin planlandığını duyurmuştu.
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