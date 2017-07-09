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Irak ordusu Dicle'ye ulaştı
Irak Devlet Televizyonu, Irak birliklerinin Dicle Nehri'ne ulaştığını duyurdu.
09 Temmuz 2017 Pazar 13:07
Irak Devlet Televizyonu, Irak birliklerinin Dicle Nehri'ne ulaştığını duyurdu.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:07
Dicle
Ad Soyad
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