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Irak: ''Kürdistan'a karışmayacağız''

Irak Savunma Bakanı İrfan Hayali, Kuzay Irak Kürt yönetiminde yapılacak olan bağımsızlık referandumuyla ilgili tehditte bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:16
Irak: ''Kürdistan'a karışmayacağız''

Hayali, dün İran’ın başkenti Tahran’da İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü. Görüşmeden sonra İran medyasının geçtiği haberde, Hayali’nin bağımsızlık referandumuyle ilgili Kuzey Irak Kürt yönetimine tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

Bakan Hayali, tehditte bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlayarak, böyle bir açıklaması olmadığını kaydetti.

Hayali, bağımsızlık referandumunun askeri değil siyasi bir konu olduğunu, bu yüzden de ordunun konuya müdahil olmayacağını ifade etti.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:16
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