Irak ile yeni dönem başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunanan Başbakan Yardımcısı Numan kurtulmuş, Irak'la yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

Irak ile yeni dönem başladı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 18:29
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Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Irak ile yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

Kurtuşmuş, 'Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkiye çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir'' ifadelerini kullandı.

 
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