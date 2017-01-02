Irak ile yeni dönem başladı

Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Irak ile yeni bir dönemin başladığını açıkladı.



Kurtuşmuş, 'Irak yönetimiyle yeni bir döneme başlıyoruz. Sayın Başbakanımız ziyarette bulunacak. Teröre karşı ortak mücadele, Irak'ın şehir şehir geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektif kapıdadır. Türkiye çevresindeki bu sorunları birer birer çözecek ve yoluna devam edecektir'' ifadelerini kullandı.