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Irak ile Suudi Arabistan sağladı

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Suudi Arabistan ile "istihbarat paylaşımı için ortak güvenlik merkezi kurulması" konusunda anlaştıklarını açıkladı.

21 Temmuz 2017 Cuma 08:06
Irak ile Suudi Arabistan sağladı

Ganimi, 26 yıl aradan sonra ülkesini ziyaret eden "ilk Suudi askeri  yetkili" olan SuudiArabistan Genelkurmay Başkanı Abdurrahman Bin Salih ile  gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında,  "Güvenlik ve istihbari bilgi paylaşımı için Irak ve Suudi Arabistanlı komutanlardan oluşacak ortak bir güvenlik merkezi oluşturma konusunda anlaştık."  dedi. 

Ganimi ayrıca Iraklı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a girişini  kolaylaştırmak için iki ülke arasındaki Ar Ar Sınır Kapısı'nın idari ve lojistik  çalışmalar tamamlandıktan sonra açılacağını belirtti. Öte yandan Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Bin Salih,Bağdat  ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu ifade etti.
 
'Radikal fikirleri yenmek lazım'
 
Bin Salih, "Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci'nin Suudi Arabistan'a  gerçekleştirdiği ziyaret ve benim Bağdat'a gelişim iki ülke ilişkilerinin  düzeltilmesinin temellerini atmak içindir." diye konuştu.
 
Irak'taki DEAŞ varlığına da değinen Suudi Genelkurmay Başkanı, "Terör  örgütü DEAŞ'ın radikal fikirlerini de yenmek lazım." diye konuştu. Abdurrahman bin Salih, 26 yıl aradan sonra Bağdat'ı ziyaret eden ilk  Suudi Arabistanlı askeri yetkili olma özelliği taşıyor. Irak İçişleri Bakanı  Kasım Araci de hafta başında Suudi Arabistan'a gitmişti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 08:06
  1. suudi arabistan
  2. ırak
  3. anlaşma
  4. istihbarat
  5. Ortadoğu Haberleri
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