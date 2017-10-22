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Irak İçişleri Bakanı'ndan Kerkük çağrısı: Geri dönün

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı Araci, kenti terk eden ailelerden evlerine dönmelerini istedi.

22 Ekim 2017 Pazar 22:57
Irak İçişleri Bakanı'ndan Kerkük çağrısı: Geri dönün

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el-Araci, Iraklı güçlerin düzenlediği operasyonlar nedeniyle kenti terk eden ailelerin evlerine dönmelerini istedi.

'GERİ DÖNÜN'

El-Araci, ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ''Kerkük'ü terk eden tüm Kürt aileleri en kısa zamanda evlerine dönmeli. Operasyon sadece ve sadece yasa dışı eylemlerde bulunanlara karşı başlatılmıştır. Kerkük tüm etnik ve mezhep grupları ile ancak mükemmel bir kenttir.'' dedi.

Kerkük'te güvenliğin çeşitli güçler tarafından sağlandığını yalanlayan el-Araci, ''Kerkük kent merkezinin güvenliğini bir tek polis güçleri sağlamaktadır. Bunun dışında hiçbir güç, kent merkezinde bulunmuyor. Federal polis güçleri de Kerkük polisine dışarıdan destek sağlamaktadır.'' şeklinde konuştu.

Operasyonlardan sonra kentte baskınlar yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan el-Araci, ''Yasal izin olmadan kentin hiçbir yerinde baskın yapmak gibi bir uygulama yoktur. Baskınlar sadece yasa dışı eylemlere adı karışanlara yönelik gereken kanuni izinler doğrultusunda uygulanacaktır.'' dedi.

Her şeye rağmen Erbil ve Bağdat arasındaki bağlantının kopmadığını ifade eden el-Araci, ''Bütün bir Irak içindeki anlaşmazlıklar kendi içinde çözülecektir. Anlaşmazlıklar iki ülke arasında değil tek bir tarih ve coğrafyaya sahip olan taraflar arasındadır.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 22:57
  1. ırak bakan
  2. kerkük
  • PersPers7 sa önce
    Haşdi şabi hainleri pusuya yatmıştır
  • alaettin alaettin 11 sa önce
    korkudan terk ettiyse veya terörünyakını ise dönmez ler bir mütdetce tanınmalısonra onlar bilir gelirde hakkını kaybedeceği ilan edilmeli
  • Lanetli kavmin haline dönecekler.Lanetli kavmin haline dönecekler.12 sa önce
    Şimdiden Defolsun hainler...82.83.İller Musul Kerkük oldumu zaten doğdukları mağaralara gönderilecektir.Adalet onların kerkükten çıkarılmasıdır çünkü onlar AB'nin emri ile yerleştiler ve çıkacaklar.Böyle hainliklere fitneye devam ederlerse lanetli kavim gibi babül ve Roma devletleri onları sürmüştü şimdi bu hainler sürülmeli aynen.
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti12 sa önce
    O KACANLArBüyük konuşmayım yeminle yarısından çoğu belkide hepsi değil hepsi ayının planı dahilinde demokrafik yapıyı değiştirmeye ABD'nin yerleştirdiği işkalci hain kimselerdir.Ne geri gelmesi ABD tabihi el altından böyle açıklanma yapılmasına zorladı.Defolsunlar ne masumlar nede siviller bağımsızlık için evet atan hainler
  • Kerkük Türkmendir Okadar.Kerkük Türkmendir Okadar.12 sa önce
    Salak ıraklı yetkili O kaçan kimseler İşkalci kimselerdi evet Kendi Memleketleri olsa kerkükün yerli halkından olsalar.hemende bir korkudan Terk ederlermi idi .Tabi sizinde efendimiz ABD ve Syon onlar emretti.Kerkük teki demokrafik yapıyı bozon tüm hainler bir gün çıkarılacak o kadar.
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