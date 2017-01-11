Irak hükümetinden Sincar açıklaması

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Irak hükümetinden terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Irak hükümet sözcüsü Saad El-Hadisi meşru olmayan silahlı grupların Sincar'daki varlığına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Yerel basına açıklama yapan El-Hadisi, "Sincar'ın güvenliğinin sağlanması için Irak ordusu ve peşmergelerden oluşan ortak bir güç kurulacak. Kentin güvenliği ortak gücün sorumluluğunda olacak" diye konuştu. Hadisi, Türkiye ile Irak'ın üzerinde uzlaştığı ortak bildirinin hayata geçirilmesinin ilk somut adımı ortak gücün kurulması olduğunu belirtti.

Irak hükümet sözcüsü Saad El-Hadisi Sincar'da yasal olmayan herhangi bir gücün varlığına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini de vurguladı.