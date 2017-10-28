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Irak güçleri son kaleyi de aldı

Irak güçlerinin, Enbar ilindeki 5 köy ile stratejik önemi olan mekanları terör örgütü DEAŞ’tan geri aldığı bildirildi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 22:20
Irak güçleri son kaleyi de aldı

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Enformasyon Birimi'nin devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, ordu ve Haşdi Şabi birliklerinden oluşan güçlerin, El-Kaim ilçesinde En-Nezve, En-Nehye, El-Imari, Et-Tazaliyye ve Retace köylerinin yanı sıra El-Hur Köprüsü, Kaim Tren İstasyonu, vagon onarım fabrikası, Kaim Elektrik Santrali, Ukaz Gaz Santrali ile El-Meşari bölgesinde kontrolü sağladığı belirtildi. Irak güçlerinin DEAŞ'ın elindeki bölgelerde ilerleyişini sürdürdüğü kaydedildi.

İBADİ OPERASYONU DUYURMUŞTU

Irak savaş uçaklarının da Kaim ve Rava'da DEAŞ'in kontrolündeki 8 mevziye hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda onlarca militanın öldüğü, bir patlayıcı madde deposu ile cephane deposununun kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen perşembe Enbar’a bağlı DEAŞ'ın son kalesi Kaim'i geri alma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 22:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ikraikra23 dk önce
    Bence bunlar oyun..irana sus payi..daes sadecegorunen piyon..guneyimiz hem etnik olarak,hemde pyd dinsizleri,hem de bati tarafindan kusatiliyor...her bir bolumun sevdalisida icimizde var..sia mezhebininde,pyd ninde,batininda,siyonistinde.. .ve turkiye ye savas acildiginda icten bu guruplarda onlari destekler..coook dikkatli olmaliyiz..milli birlik ve beraberlik,din kardesligi pekistirilmeli.oyun coook buyuk..alllah cc tuzak kuranlarin hayirlisidir.
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