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Irak Güçleri: Peşmerge köprüyü böyle uçurdu

Irak Güçleri, havaya uçurulduğu belirtilen Altınköprü kasabasındaki Hindistan köprüsüne ait görüntüleri yayınladı.

22 Ekim 2017 Pazar 10:03
Irak Güçleri: Peşmerge köprüyü böyle uçurdu

Irak Ordusu'nun resmi Twitter hesabında Kerkük  ile Erbil arasında bulunan ve peşmerge tarafından havaya uçurulduğu belirtilen Hindistan  köprüsüyle ilgili görüntü yayınlandı. Twitter hesabında görüntülerin Hindistan köprüsüne ait olduğu ve Barzani peşmergeleri tarafından havaya uçurulduğu belirtildi.

Peşmerge yetkilileri ise,  patlatılan köprünün askeri geçişlerin önlenmesi amacıyla sadece bir kısmının havaya uçurulduğunu köprüye bütünüyle zarar verilmediğini şartların normalleşmesinden sonra köprünün tekrar onarılacağını söyledi.
Patlatılan köprü kesinlikle tarihi Altınköprü köprü değil" denildi.

Köprü, 1980 yılında İran Irak savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından Hindistan'dan getirilen bir  mühendis tarafından  yapıldığı için ismi Hindistan köprüsü olarak geçiyor. Altınköprü' de eski ve tarihi  olan  ve birbirine bağlantılı iki köprü  daha  bulunuyor. Bunlarda Tezihine ve Orta mahallelerinde yer alıyor. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 10:03
  1. IRAK ORDUSU
  2. ALTINKÖPRÜ
  3. HİNDİSTAN

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