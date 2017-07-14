Irak güçleri, Musul’da ‘Sünni avı’na çıktı

HÜSEYİN KARAHASANOĞLU - ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin desteğiyle, Musul’u 9 ay süren ve zorlu bir operasyon sonucu ele geçiren Irak ordusu ve İran destekli Şii milisler, Sünni sivillere karşı “insan avı”na çıktı. Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de, Irak ordusunu “savaş suçu” işlemekle suçlayarak, Bağdat yönetiminin hesap vermesini istedi.

KEYFİ İNFAZLAR BAŞLADI

Musul’un DEAŞ’tan geri alındığının ilan edilmesinin ardından kentten infaz görüntüleri gelmeye başladı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Musul kentinde DEAŞ’a yönelik operasyonun ardından kentte keyfi infazlar başladı. Buna göre, DEAŞ üyesi olduğu veya örgüte yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişiler, hiçbir yargılama ve yasal işlem olmadan sokak ortasında infaz ediliyor.

“Önce işkence, sonra infaz”

İnfaz görüntüleri, Bağdat hükümeti güçleri ve İran destekli Şii milislerin sosyal medya hesaplarında sıklıkla paylaşılıyor. Görüntülerden ilkinde DEAŞ üyesi olduğu veya örgüte yardım ettiği iddiası ile gözaltına alınan bir kişi elleri bağlı bir şekilde görülüyor. Askerler ne yapacakları konusunda tartışırken, bu kişiyi başka bir yere götürüp dövmeye başlıyorlar ardından da dışarı çıkartıp infazı gerçekleştiriyorlar.

“Yüksek bir yerden atıp sonra vuruyorlar“

Sivil kıyafetli kişilerin infaz edildiği diğer görüntüde ise, infaz edilmeden önce bu kişilerin yüksek bir yerden aşağı atılıp sonra üzerlerine ateş açıldığı görülüyor. Görüntülerde daha önce aşağı atılmış bir kişinin üzerine ateş açılırken, başka bir kişi daha getirilip aşağıdaki kişinin yanına atılıyor. Canlı olarak aşağıya atılan bu kişinin de üzerine Bağdat hükümeti güçleri tarafından ateş açılmaya başlanıyor. Öldürülen bu kişilerin Sünni siviller olduğu bildirildi.

“KANUNLARA UYAN YOK”

Bölgeye dair gözlemler yapan kuruluşlar ve bağımsız analistler şu yorumda bulunuyor:

“Kim oldukları bilinmeyen ve kendilerini savunacak hiçbir hakları olmayan insanların bu şekilde infaz edilmesi hiçbir hukuk kuralının kapsamına girmemektedir. Bağdat hükümeti güçlerinin DEAŞ’tan ‘özgürleştirdiklerini’ iddia ettikleri kentte şu an için kanunlar ‘yok’ hükmünde.”

Irak Savunma Bakanı da daha önce uluslararası hukukun DEAŞ esirlerine uygulanamayacağını söylemişti.

Uluslararası kamuoyu, operasyonun bittiğinin ilan edildiği günlerde servis edilmeye başlanılan infaz görüntüleri için şu an sessiz kalmış durumda.