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Irak Genelkurmay Başkanı'ndan Türk generale: Bilmem nasıl...

Habur Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan askerler, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel ve Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ile bir araya geldi.

31 Ekim 2017 Salı 19:20
Irak Genelkurmay Başkanı'ndan Türk generale: Bilmem nasıl...

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri, sabah saatlerinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.

Askerler, siren sesleri eşliğinde üzerinde Türk bayrakları bulunan zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı'ndan geçti. Ellerindeki Türk ve Irak bayrakları ile araçlardan inen askerler, burada 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel ve Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut ile Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

'BİLMEM NASIL TEŞEKKÜR EDERİM SİZLERE'

Korgeneral Temel ile bir süre görüşen Ganimi tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türk askerine, Türkiye devletine teşekkür ettiklerini söyledi.

"Türk askeri bize hiç sıkıntı yapmadı. Bilmem nasıl teşekkür ederim sizlere. Allah'ın izni ile beraber oldukça daha güçlü olacağız." diyen Ganimi, böyle bir muamele göreceklerini hiç düşünmediğini dile getirdi.

Ganimi, "İleriki günlerde Türk askeri ve Irak askerleri daha güzel günler yaşayacağız. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere." dedi.

Korgeneral Temel de Irak askerleri Türkiye'ye geldiğinde onlara, "Hoş geldiniz. Bizim kardeşimizsiniz." dediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada Türk, Arap, Acem, Kürt hepimiz kardeşiz. Bu coğrafyada inşallah barış ve huzur olur. Bunun da kan dökülmeden alınması çok mutluluk verdi bizlere."

Bunun üzerine Ganimi, Müslüman olan kimsenin kanının dökülmesini istemeyeceklerini ifade etti.

Daha sonra Korgeneral Temel ve Ganimi, Türk ve Irak askerleri ile toplu fotoğraf çektirdi.

Görüşmenin ardından Temel ile Türk ve Irak askerleri zırhlı araçlarla 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasına döndü.

Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ve beraberindekiler ise İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 19:20
  1. Habur Sınır Kapısı
  2. Irak
  3. 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla

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