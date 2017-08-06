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Irak Dışişleri Bakanı el-Caferi: Hiçbir ülke Irak'ın parçalanması taraftarı değil

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, hiçbir ülkenin Irak'ın parçalanması taraftarı olmadığını, tersine ülkesinin birlik ve bütünlüğüne vurgu yaptıklarını söyledi.

06 Ağustos 2017 Pazar 22:06
Irak Dışişleri Bakanı el-Caferi: Hiçbir ülke Irak'ın parçalanması taraftarı değil

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Irak Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemek istediği referanduma değinerek, bütün ülkelerin resmi şekilde Irak'ın parçalanmasından yana değil, birliğinden yana tavır beyan ettiğini anlattı. 

Caferi, "Herhangi bir ülkeden ayrılık meselesine destek verdiğini duymadık. Tam tersine, herkes Irak hükümetinin yanında durarak, ülkenin birliği ve bütünlüğüne vurgu yaptı. Irak halkı bir bütündür ve birkaç etnik unsurdan meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

Caferi, Kürtler ve diğer etnik unsurların Irak devrik lideri Saddam Hüseyin dönemindeki gibi baskılara maruz kalmadığını belirterek, "Onlar bugün Meclis ve hükümet çatısı altında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Irak, şu anda tüm unsurları arasında gerçek bir ortaklığa tanıklık ediyor." diyen Caferi, ülkenin cumhurbaşkanı ile diğer yetkililerinin Kürt olduğunu söyledi.  

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 22:06
  1. Bağdat
  2. Dışişleri Bakanı
  3. Irak
  4. İbrahim Caferi
  5. Anadolu Ajansı
  • MuzafferMuzaffer23 dk önce
    Geregini yapin o zaman Turkiye de aynilarini soyluyor. Milletin gazinimi aliyorsunuz. Refarandumdan sonra aaa kuruldu mu diyecegiz.Ypg gi gosterip yahudinin borazanisine razi ediyorlar.
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