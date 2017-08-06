Irak Dışişleri Bakanı el-Caferi: Hiçbir ülke Irak'ın parçalanması taraftarı değil

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Irak Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemek istediği referanduma değinerek, bütün ülkelerin resmi şekilde Irak'ın parçalanmasından yana değil, birliğinden yana tavır beyan ettiğini anlattı.

Caferi, "Herhangi bir ülkeden ayrılık meselesine destek verdiğini duymadık. Tam tersine, herkes Irak hükümetinin yanında durarak, ülkenin birliği ve bütünlüğüne vurgu yaptı. Irak halkı bir bütündür ve birkaç etnik unsurdan meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

Caferi, Kürtler ve diğer etnik unsurların Irak devrik lideri Saddam Hüseyin dönemindeki gibi baskılara maruz kalmadığını belirterek, "Onlar bugün Meclis ve hükümet çatısı altında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Irak, şu anda tüm unsurları arasında gerçek bir ortaklığa tanıklık ediyor." diyen Caferi, ülkenin cumhurbaşkanı ile diğer yetkililerinin Kürt olduğunu söyledi.

Kaynak: AA