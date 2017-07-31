Terör örgütü DEAŞ'ten Irak büyükelçiliğine bombalı saldırı

Kabil emniyetinden 2 yetkili, bomba yüklü aracın Irak'ın Kabil Büyükelçiliği önünde infilak ettiğini, ardından da silahlı bir kişinin büyükelçilik binasına girmeye çalıştığını belirtti.

Bölgede bulunan görgü tanıkları olay yerinden silah sesleri geldiğini aktardı.

Olayda ölen ya da yaralananlara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA