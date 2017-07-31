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Terör örgütü DEAŞ'ten Irak büyükelçiliğine bombalı saldırı

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Irak Büyükelçiliğine yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:46
Terör örgütü DEAŞ'ten Irak büyükelçiliğine bombalı saldırı

Kabil emniyetinden 2 yetkili, bomba yüklü aracın Irak'ın Kabil Büyükelçiliği önünde infilak ettiğini, ardından da silahlı bir kişinin büyükelçilik binasına girmeye çalıştığını belirtti.

Bölgede bulunan görgü tanıkları olay yerinden silah sesleri geldiğini aktardı.

Olayda ölen ya da yaralananlara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:46
  1. DEŞA
  2. Irak büyükelçiliği
  3. Afganistan
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