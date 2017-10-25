Irak Başbakanı İbadi, Türkiye'ye geldi

İbadi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek İbadi, daha sonra Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelecek.

Yıldırım ve İbadi görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini ele alacak.

Görüşmede, ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar değerlendirilecek.