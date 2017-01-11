Irak Başbakanı İbadi: Çekilin yoksa intikam alınacak!

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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'taki Başbakanlık Sarayı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Irak güçlerinin Musul'da DEAŞ'a karşı ilerleme kaydettiğini belirten İbadi, "DEAŞ, büyük çöküş yaşıyor. Irak'ta DEAŞ'a yer yok. Buradan çekilmelerini tavsiye ediyorum çünkü yöre halkı kendilerinden intikam alacak." diye konuştu.

Örgütün Musul'un doğusunda çöktüğünü savunan İbadi, "Karşı karşıya bulunduğumuz düşman, ideolojiktir ve bozuk akliyete sahiptir." ifadelerini kullandı.

Musul'daki askeri operasyonlardan dolayı yerinden edilenlerin sayısının 150 bine ulaştığını aktaran İbadi, "Musul'un doğusu ve güneyinde kurtardığımız bölgelerde çok sayıda ailenin evine geri dönmesini sağladık." diye konuştu.

İbadi, "Yabancı devlet adamlarının Irak'a büyük heyetlerle gelmesi bizim için siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında önem taşıyor. Komşu ülkelerle sadece krizleri sıfıra indirmek değil, aynı zamanda ilişkileri geliştirip ileri aşamaya taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bağdat'ın kent merkezinde kötü güvenlik koşullarını protesto eden Sadr yanlılarına güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanıldı mı sorusuna İbadi, "Protesto herkesin doğal hakkıdır. Ancak yol ortasına çadır kurup yolları kapatmak yasaktır." yanıtını verdi.

İbadi, Sadr'a hitaben, "Ben güçlüyüm istediğim yerde çadırımı kurarım ve güçsüz olan bunu yapamaz demek olmaz. Devlet dışı silah taşıyanlara izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Kerkük'e bağlı Havice ilçesini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun yakında başlayacağını aktaran İbadi, örgüt militanlarını orada abluka altına aldıklarını bildirdi.

Musul barajının çökme iddialarına yönelik soruyu da değerlendiren İbadi, "Musul Barajı'ndaki çökme riski çok azdır." dedi.