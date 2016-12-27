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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi talimat verdi: Yakalayın!

Irak'ta gazeteci Afrah Şevki'nin silahlı kişilerce kaçırılması başta Cumhurbaşkanı Fuad Masum olmak üzere birçok Iraklı yetkili tarafından kınanırken, Başbakan Haydar el-İbadi faillerin bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat verdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi talimat verdi: Yakalayın!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 17:25
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Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Masum olayı kınayarak, "gazetecileri korkutan ve anayasayı ihlal  eden" bu eylemin faillerinin bulunup cezalandırılması gerektiğini belirtti.
Başbakan İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada ise gazeteci Şevki'nin  kurtarılması ve eylemi gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanması için İbadi'nin  güvenlik güçlerine talimat verdiği kaydedildi.
 
Açıklamada İbadi'nin, "Gazetecileri korkutan ve vatandaşların  güvenliğini hedef alan kişilerin yakalanıp cezalandırılması gerekiyor."  ifadelerine yer verildi.
 
Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de yaptığı yazılı açıklamada eylemi  kınayarak, "Dürüst seslerin susturulmasına yönelik bu kirli olay, milli ve insani  görev yapan gazetecilerin özgürlüğünü hedef alıyor." ifadelerini kullandı.
 
Olayın ardından Bağdat'ta bulunan Gazeteciler Sendikasını ziyaret eden  Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da faillerin "ivedilikle" bulunması ve  gazetecilerin hayatlarının korunması için hükümete çağrı yaptı.
 
Bağdat Valisi Ali Muhsin Temimi de kaçırma olayını "kirli bir terör  eylemi" diye niteleyerek konuyla ilgili acil soruşturma açılmasını istedi.
 
Iraklı kadın gazeteci Şevki, dün gece kimliği belirsiz silahlı kişiler  tarafından Bağdat'ın Seyidiyye bölgesinde bulunan evinden kaçırılmıştı. Şevki'nin  aracı, evinde bulunan bir miktar para ve değerli eşyaları da söz konusu kişiler  tarafından çalınmıştı. Olayı şu ana kadar üstlenen olmadı.
 
Daha önce bir süre Londra merkezli Şarku'l Evsat gazetesinde çalışan  Şevki'nin Irak'taki bazı yerel gazetelerde yazıları yayımlanıyordu.

 
EtiketlerIrak Başbakanı İbadi
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