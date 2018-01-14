Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi seçim koalisyonu kurdu

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Zafer Koalisyonu" adlı seçim koalisyonunu açıkladı.

14 Ocak 2018 Pazar 08:29
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi seçim koalisyonu kurdu

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi, Zafer Koalisyonunu oluşturarak, siyasi grupları mezhepler üstü bu ulusal koalisyonuna katılmaya çağırıyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbadi, "Zafer Koalisyonu, şehitlerin kanı ile zaferi muhafaza edecek ve yolsuzlukla mücadeleyi sürdürecek. Bu koalisyon, tüm Iraklılar için çalışacak ve ülkenin birliğiyle ulusal egemenliğini güçlendirecek." dedi.

Şii milis gruplardan oluşan bazı Haşdi Şabi liderlerinin ise Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri başkanlığında "El-Fetih" isimli koalisyonla yer alacağı iddia ediliyor.

‏Iraklı Türkmen siyasi partiler de Kerkük'’te "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak seçimlere katılma kararı almıştı.

Seçim ittifakı yapıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin kurduğu koalisyonla Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanlarından Hadi el-Amiri'nin başını çektiği koalisyonun, mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere ittifak yaparak gireceği bildirildi.

"Irak'ın Zaferi" adı verilen ve İbadi'nin başına geçtiği ifade edilen bu seçim koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Siyasetin yönünü düzeltmeye ve yolsuzlukla mücadele etmeye kararlıyız. Kapımız tüm ulusal gruplara da açıktır." denildi.

Irak Başbakanı İbadi, seçime katılmak için "Zafer" adlı koalisyon kurduğunu açıklamıştı. 

Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri de "El-Fetih" adlı seçim koalisyonunu kurmuştu. İbadi ve Amiri'nin oluşturduğu ittifak sonucu ortaya çıkan "Irak'ın Zaferi" koalisyonunda Yüksek İslami Konseyi (Şii) ve diğer bazı Şii partilerin de yer aldığı belirtildi.

Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki ve Şii lider Mukteda es-Sadr'ın ise söz konusu koalisyonda yer alıp almayacağına dair henüz bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 08:29
  1. ırak
  2. ibadi
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var
    1. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25..
    2. Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! 2..
    3. Portekiz'de odun sobası patladı! 8 ölü..
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25..
    6. Uçaktaki dehşet anları kameraya yansıdı
    7. 3 boyutlu yazıcıda protezler üretilecek
    8. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni..
    9. Trabzon'daki uçak kazasının en net..
    10. 83 ülke ve 12 milyondan fazla kutu!..
    11. Zayıf karnenin üç nedeni var!
    12. ''Abdullah Gül o mesajı Erbakan'a..
    13. Ev kadınları için seferberlik
    14. Türk firması Tesla ile anlaştı
    15. Arnavutluk'ta bombalı saldırı: 2'si..
    16. Beşiktaş'ın yeni golcüsü: Sessiz dev
    17. Ilısu Barajı ve HES üniteleri enerji..
    18. Kar Sibirya’dan geldi
    19. Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim..
    20. Batı işgaline karşı 5 bin savaşçı hazır
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Ceketini çıkarıp vatandaşa elleriyle giydirdi
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak
    Anlaşma imzalandı, Türkiye'nin her yerine kurulacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor… Beklenen zam geldi
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok
    İsrailli isimden Türkiye övgüsü: Dünyada eşi benzeri yok